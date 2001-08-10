Школьники из Сокола отправятся на всероссийский этап «Казачьего сполоха»

Команда школьников из села Сокол Долинского района примет участие в федеральном этапе военно-спортивной игры «Казачий сполох». Он пройдёт со 2 по 16 октября на базе всероссийского детского центра «Смена» (Краснодарский край).

В этом году казачата из Сокола в очередной раз стали победителями регионального этапа соревнований. На всероссийских состязаниях они также не первый раз занимают призовые места: в 2017 году – 3 место, в 2018 год – 2 место.

Возвращение островной команды из Анапы в Южно-Сахалинск ожидается 17 октября, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областной центр внешкольной воспитательной работы.