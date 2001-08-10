Сахалинской службе по борьбе со СПИДом исполнилось 30 лет

Актуальные задачи борьбы со СПИДом сегодня обсуждались на тематической конференции. В ней приняли участие представители многих областных медучреждений. Специалисты провели всесторонний анализ ситуации по заболеваемости ВИЧ, определили векторы для дальнейшей работы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на прес-службу регионального минздрава.

Первый случай ВИЧ на Сахалине был зарегистрирован в 1993 году. Всего на диспансерном наблюдении сейчас в регионе находятся 1240 человек с профильным заболеванием. По последним данным в 2019- ом выявлено 159 ВИЧ-положительных случаев.

- Заболевание фиксируется среди разных слоёв населения. Чтобы повлиять на эту динамику, мы целенаправленно усиливаем профилактическое направление, используем для этого все ресурсы. Надо постоянно проводить разъяснительную работу о путях передачи, рассказывать, как избежать заражения, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

О необходимости объединения усилий в этом процессе в своём приветственном слове к участникам конференции говорил и председатель областной дума Андрей Хапочкин.

Один из основных акцентов на конференции сделан на увеличение охвата жителей области, которые проходят тестирование на ВИЧ. Своим опытом поделилась представитель «Республиканской инфекционной клинической больницы» из Санкт-Петербурга Любовь Охонская. Своевременное выявление заболевания позволяет на раннем этапе определить эффективную тактику лечения, при этом снижаются риски передачи инфекции другим людям.

- Мы обследуем очень много - по сравнению с другими территориями, ежегодно это 135-140 тысяч человек. Охват еще необходимо увеличивать, особенно по группам риска. Вот над этим мы активно работаем, сотрудничаем с различными некоммерческими организациями. Люди, которые имеют ВИЧ, должны знать о диагнозе, наблюдаться, получать необходимую терапию, – отметила главный врач Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Елена Ломакина.

- За 30 лет накоплен богатый опыт по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Мы имеем современное диагностическое оборудование, организуем эффективное лечение. Главное – у нас коллектив высококлассных специалистов «Центра СПИД» и в центральных районных больницах, – обратился к собравшимся первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Иван Амбражук.

В честь юбилея коллектив этого медучреждения поощрён благодарностью губернатора Сахалинской области. Благодарность министерства здравоохранения России объявлена врачу-инфекционисту Руслане Челентаевой, а заместителю главного врача Марине Мокиенко вручён нагрудный знак «Отличник здравоохранения». Нескольким участникам конференции также вручены почётные грамоты от регионального минздрава и областной думы.