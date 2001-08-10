Отопительный сезон стартовал в Сахалинской области

Отопительный сезон начался в островном регионе. Первыми в него вошли Охинский, Ногликский и Северо-Курильский районы. Накануне, 1 октября, к подаче тепла приступили еще в восьми городских округах. Остальные муниципалитеты войдут в отопительный сезон с наступлением устойчивых холодов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

– Мы провели большую работу по подготовке к зиме. Нормативный запас топлива полностью сформирован в 17 городских округах. Последний на очереди – Курильский район. Судно с углем подойдет туда до 10 октября. Причем объема этой партии горючего хватит на весь отопительный сезон, – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На складах ресурсоснабжающих предприятий находится 118 тысяч тонн угля, что составляет 102% от необходимого объема. Также в запасе – 4 тысячи тонн жидкого топлива. Это 103% от нормативного объема.

В ходе подготовки к осенне-зимнему сезону в области заменили 28,5 километра тепловых, 36,7 километра водопроводных и 10,65 километра канализационных сетей. На сегодняшний день практически все объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к холодам на 100 процентов.

В отопительный сезон пока не вошли Корсаковский, Холмский, Поронайский, Невельский, Южно-Курильский, Макаровский и Курильский районы. В этих муниципалитетах к подаче тепла приступят в соответствии с температурным режимом – когда среднесуточная температура не будет подниматься выше 8 градусов.

Для ликвидации аварийных ситуаций на островных объектах ЖКХ сформированы 120 аварийно-восстановительных бригад, создан аварийный запас материалов и оборудования. Все объекты жилищно-коммунального хозяйства обеспечены резервными источниками энергоснабжения, проведены их проверки и пробные запуски.

Кроме того, при областном министерстве ЖКХ организована круглосуточная работа «горячей линии». По вопросам начала отопительного периода и теплоснабжения можно обращаться по телефону: (4242) 46-93-31.