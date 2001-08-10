«Мерси Агро Сахалин» принимает меры по борьбе с неприятным запахом

На территории свинокомплекса в окрестностях села Таранай в тестовом режиме запущен цех разделения навоза на фракции. Специалисты ведут окончательную отладку оборудования. Строительство объекта ускорено, передает ТИА "Острова" со ссылкой на Корпорацию развития Сахалинской области.

Несколько недель назад глава региона встретился с жителями села Таранай, которые жаловались на неприятные запахи от расположенного неподалеку свинокомплекса «Мерси Агро Сахалин» на 62 тысячи голов. В результате руководство предприятия, являющегося крупнейшим поставщиком свежего мяса на местном рынке, разработало план мероприятий.

В первую очередь началась регулярная обработка специальными химикатами лагун, в которые поступают стоки из помещений с животными. В результате интенсивность запаха несколько снизилась. Но, как считают специалисты, качественных перемен позволит добиться запуск цеха разделения навоза на фракции.

- Из стоков выделяется жидкая составляющая, которая с помощью современного оборудования проходит многоступенчатую фильтрацию, - рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Мерси Агро Сахалин» Константин Гладков. – После этого она поступает в специальную лагуну, строительство которой завершилось на днях. Полученная дистиллированная вода не имеет запаха, не представляет опасности для окружающей среды. Ее можно использовать, например, для полива растений.

Твердую фракцию, которая после разделения пахнет намного слабее, компания будет вывозить на поля вдали от населенных пунктов, где она за несколько месяцев превратится в перегной. Этот продукт пользуется устойчивым спросом в сельском хозяйстве. В настоящее время с одной из островных компаний прорабатывается проект по производству удобрений из перегноя и торфа.

Как считают в руководстве «Мерси Агро Сахалин», в результате запуска цеха разделения на фракции, использования химикатов в лагунах интенсивность запаха заметно снизится, и он уже не будет беспокоить жителей Тараная.