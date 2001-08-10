22-й микрорайон Южно-Сахалинска кардинально благоустроят

В департаменте архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска рассказали о перспективах развития 22-го микрорайона, который расположен в границах: улиц Ленина - Саранской - переулка Земледельческого - Гаражной. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Как сообщил заместитель директора департамента, главный архитектор города Максим Ефанов, на сегодняшний день разработана архитектурно-градостроительная концепция развития микрорайона, которая предусматривает формирование современной сетки улиц, развитие общественных пространств, строительство социально значимых объектов и жилья.

Так, что касается социально значимых объектов, в 22-м микрорайоне будет построено два учреждения образования: школа и детский сад. Напомним, здание, в котором размещена кадетская школа, с трудом закрывает потребность в дополнительной нагрузке, которая существенно возросла - как в части реализации образовательных и дополнительных программ, так и по количеству желающих в ней обучаться. Кроме того, и само здание устарело. Поэтому принято решение о строительстве нового здания школы. Для этих целей подготовлен земельный участок в районе ул. Центральной и ул. Украинской. Учебный процесс в кадетской школе прерываться не будет. Учреждение переедет по факту ввода в эксплуатацию нового здания. На месте старого разместится детский сад. Кроме того, администрация города давно планирует строительство в микрорайоне спортивного объекта, которого здесь очень не хватает. Уже прорабатывается вопрос с земельным участком северо-западнее перекрестка ул. Украинской и ул. Ленина, где планируется разместить крытый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Согласно архитектурно-градостроительной концепции существенные изменения ждут улично-дорожную сеть микрорайона. В первую очередь это касается ул. Котиковой, которая в перспективе будет продлена и станет полноценным дублером ул. Ленина. Это было предусмотрено в проекте планировки территории еще в 2013 году.

- Мы планируем развязать транспортную схему города таким образом, чтобы перенаправить потоки через ул. Железнодорожную. Она будет продлена посредством строительства путепровода через железнодорожные пути в сторону ул. Трудовой, до ул. Транзитной. И уже от ул. Транзитной ул. Котиковая примет поток и направит его в строну ул. Ленина. Тем самым это будет полноценный дублер, который, как мы планируем, существенно разгрузит транспортные потоки, - рассказывает о планах Максим Ефанов. - После реконструкции ул. Котиковая будет 4-полосная, с тротуарами, освещением и озеленением.

Капитальный ремонт или реконструкция ждет еще ряд улиц микрорайона. Это ул. Гаражная, Колхозная, пер. Мартовский, ул. Саранская, ул. Центральная. В концепции также учтен наиболее оптимальный вариант обеспечения подвоза детей к новой школе и детскому саду. В перспективе это строительство кольцевой развязки на перекрестке ул. Ленина и ул. Украинской.

Обустройство озелененных территорий и создание общественных пространств - еще один важный блок концепции.

- В связи с плотной застройкой частными жилыми домами подходящих земельных участков здесь не так уж много, - говорит Максим Ефанов. - Многофункциональное общественное пространство мы планируем разместить ближе к ул. Саранской, где сейчас расположена парковка. Это муниципальный земельный участок, и мы можем с ним работать. Планируем организовать плоскостную парковку и зеленую зону отдыха. Это перспектива уже ближайших 2 лет.

После завершения строительства ул. Котиковой еще одна прогулочная зона будет обустроена вдоль улицы в районе нынешней кадетской школы (в перспективе - детский сад). Она станет не только местом для отдыха, но и буферной зеленой зоной, которая отделит магистраль от образовательного учреждения и жилых домов.

Что касается сроков реализации концепции, то это процесс небыстрый. В департаменте отмечают, что в зависимости от объекта это от 3 до 5 лет с начала проектирования до строительства и ввода в эксплуатацию. При этом все запланированные мероприятия будут синхронизированы таким образом, чтобы по завершении строительства каждого объекта одновременно завершались работы по благоустройству и другие сопутствующие мероприятия.

В администрации Южно-Сахалинска отмечают, что, в каком виде будет реализована подготовленная архитектурно-градостроительная концепция развития микрорайона, будет зависеть от жителей. Публичные слушания состоятся в ближайшее время.