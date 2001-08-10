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15:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцев приглашают на скальный фестиваль
В предстоящую субботу, 5 октября, в Южно-Сахалинске состоится «Скальный фестиваль». Мероприятие будет проходить с 11:00 до 17:00 на скальном массиве в Хомутово.
Поучавстовать в фестивале могут все желающие. Ограничение возраста - 6+.
Одеться и обуться необходимо по погоде и максимально удобно (приветствуется специальная обувь для скалолазания).
В случае непогоды мероприятие будет перенесено на другой день, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
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