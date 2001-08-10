Сахалинцев приглашают на скальный фестиваль

В предстоящую субботу, 5 октября, в Южно-Сахалинске состоится «Скальный фестиваль». Мероприятие будет проходить с 11:00 до 17:00 на скальном массиве в Хомутово.

Поучавстовать в фестивале могут все желающие. Ограничение возраста - 6+.

Одеться и обуться необходимо по погоде и максимально удобно (приветствуется специальная обувь для скалолазания).

В случае непогоды мероприятие будет перенесено на другой день, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.