Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2019
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15:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на скальный фестиваль

Сахалинцев приглашают на скальный фестиваль

В предстоящую субботу, 5 октября, в Южно-Сахалинске состоится «Скальный фестиваль». Мероприятие будет проходить с 11:00 до 17:00 на скальном массиве в Хомутово.

Поучавстовать в фестивале могут все желающие. Ограничение возраста - 6+.

Одеться и обуться необходимо по погоде и максимально удобно (приветствуется специальная обувь для скалолазания).

В случае непогоды мероприятие будет перенесено на другой день, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

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