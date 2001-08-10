Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2019
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Три участка дорог в 22-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно закроют
17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Три участка дорог в 22-м микрорайоне Южно-Сахалинска временно закроют

Ограничения для движения транспорта в течение предстоящих полутора недель будут вводиться на дорогах 22-го микрорайона в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

В рамках муниципального контракта подрядная организация с сегодняшнего дня приступила к ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Уже закрыт участок пер. Ярославского от ул. Саранской до пер. Черкасского. Затем строители перейдут на следующий участок - ул. Колхозная от дома № 13 по ул. Саранской до пер. Мартовского. Завершится блок ремонтных работ на третьем участке - пер. Мартовский от ул. Колхозной до ул. Совхозной.

Работать на каждом участке подрядная организация планирует по три дня. На время действия ограничений подъезд к жилым домам будет осуществляться по временной объездной схеме (соответствующие знаки выставлены).

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