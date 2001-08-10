Много соли и мало мяса нашли в тушенке на Сахалине

Лаборатория Россельхознадзора выявила нарушения в мясных консервах, привезенных на Сахалин из Курганской области. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно результатам лабораторных испытаний, были обнаружены несоответствия нормативам массовой доли белка (ниже нормы) и массовой доли поваренной соли (выше нормы). Это является нарушением ГОСТ 32125-2013 и технических условий.

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему «Веста». Также сведения донесли до производителя мясных консервов.