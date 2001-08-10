Больше 400 островитян отправятся служить в армию этой осенью
Половина островных призывников останется в сахалинских частях. Остальных бойцов направят в дальневосточные воинские подразделения. Об этом стало известно на заседании областной призывной комиссии, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
- Для нас важно, чтобы подрастающее поколение было сильным и здоровым. Это один из ключевых вопросов, на которое руководство региона обращает внимание. Кроме того, нужно донести до населения как можно больше информации о ходе военного призыва. Это направление работы необходимо усилить и на уровне области, и во всех муниципалитетах, - отметил Сергей Будкин.
Осенний призыв стартовал 1 октября, а завершится 31 декабря. По словам областного военкома Сергея Нестерова, призывные комиссии приступили к работе в каждом муниципалитете.
- Кардинальных изменений в проведении призыва нет. Единственное - теперь служить в армии смогут даже те, у кого действуют некоторые виды отсрочек. Например, такую возможность мы предоставим юношам, у которых погибли родственники при исполнении воинского долга. Но это, разумеется, по желанию. Первые отправки в войска планируются после 7 ноября, — сказал Сергей Нестеров.
Кроме того, военком сообщил, что желающих пройти альтернативную гражданскую службу в этот призыв не было. Соответствующее заявление следовало писать за полгода до начала призывной кампании.
Также на заседании присутствовала председатель регионального Совета солдатских матерей Людмила Морозова. Она отметила, что часто бывает в частях и знакома с условиями, в которых служат парни.
- Мамочкам не нужно сильно переживать в связи с призывом. А если у кого-то из парней есть проблемы, им следует обращаться в наш совет уже сейчас. Мы всегда проконсультируем и подскажем, — сказала Людмила Морозова.
Напомним, во время весеннего призыва этого года на военную службу было отправлено 560 островитян.
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