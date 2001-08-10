Срок конкурса по разработке талисманов для «Горного воздуха» продлили

Сахалинский «Горный воздух» объявляет о продлении конкурса на разработку талисмана комплекса. Прием заявок завершится 22 ноября. Автора талисмана, который и станет символом комплекса, наградят 1 декабря, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства спорта.

Предложенный талисман должен быть уникальным изображением и не может быть похожим на существующих героев мультфильмов, фильмов, существующие эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других мероприятий, в том числе спортивных, отражать в себе особенности культуры, истории либо природы Сахалинской области и быть понятным представителям разных возрастов, национальностей и профессий.

Работа может быть выполнена как в цветном, так и в черно-белом изображении, в любой технике, включая компьютерную графику. Обязательное условие – необходимо придумать название талисмана и кратко его описать. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

Оценка дизайн-проект будет проведена по 100 балльной системе. Организаторы будут учитывать креативность, уникальность, качественный уровень дизайна и универсальность использования талисмана.

Победитель конкурса в качестве награды получит подарки от СТК «Горный воздух» и его партнеров.В дальнейшем талисманы СТК «Горный воздух» будут использоваться на различных спортивных и развлекательных мероприятиях комплекса, а также на сувенирной продукции.

Заявки для участия и конкурсные работы принимаются по адресу: Горького 7/4, информационный центр (южное крыло входной группы ОАУ «СТК «Горный воздух»), телефон 51-11-10 (доб.117) либо по электронной почте ski-gv@mail.ru.