Горводоканал приступил к реконструкции водопровода в Дальнем
Подрядная организация Горводоканала приступила к первому этапу работ. Ей предстоит проложить около 1,5 километра дублирующей водопроводной трубы, чтобы затем приступить к реконструкции основного трубопровода, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу южно-сахалинской мэрии.
Напомним, по мнению специалистов, именно этот ветхий участок трубопровода (он идет от Северо-Западного водозабора до границ нового микрорайона) и является причиной проблем с качеством водоснабжения, которые периодически возникают в Дальнем.
Как рассказал заместитель директора по строительству Горводоканала Андрей Степин, работы по обустройству дублирующего водопровода займут около месяца. Затем специалисты выведут из эксплуатации существующую магистраль и приступят к ее реконструкции. Это уже более сложный и длительный этап работ. Предстоит реконструировать участок протяженностью около 1 километра. На него будет заключен переходящий контракт. Работы можно производить и в зимний период. Завершить реконструкцию планируется в мае 2020 года.
Как отмечают в водоканале, работы не отразятся на водоснабжении жилых домов. Отключение воды будет произведено только один раз: во время врезки трубы дублера.
Эти мероприятия позволят обеспечить этот район чистой и качественной водой в полном объеме. При этом после реконструкции дублирующий водопровод выводить из эксплуатации не будут. С перспективой строительства нового жилья оба водопровода можно будет использовать одновременно, что позволит нарастить объемы поставки воды в дома.
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