Тихоокеанское
информационное агентство
3 Октября 2019
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10:40, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

О роли темперамента в жизни расскажут сахалинцам

О роли темперамента в жизни расскажут сахалинцам

На открытую лекцию по психологии «Темперамент и его значение в жизни человека» гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают в областную библиотеку. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Приглашенный гость – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Сахалинского государственного университета Арина Швецова раскроет понятие «темперамент», даст психологическую характеристику типам темперамента. Лектор расскажет, почему меланхолики пишут стихи, а холерики склонны к конфликтности.  Лекция предназначена для слушателей старше 18 лет.

Мероприятие пройдет 10 октября в 18.00 в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону: 8 (4242) 45-25-22.

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