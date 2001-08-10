Перекресток Комсомольская - Поповича закрют для проезда в эти выходные

Т-образный перекресток улиц Комсомольская и Поповича в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные дни будет закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Сквозного проезда по Комсомольской не будет с 16.00 5 октября до 6.00 7 октября. Объезд будет осуществляться по проезду Михаила Зацаринного.

За время действия ограничения подрядная организация планирует на данном участке выполнить работы по врезке ливневой канализации в действующий ливневый коллектор. В случае окончания работ раньше заявленного времени ограничения будут сняты.