Дневной стационар открыли в областном онкодиспансере
В сахалинском онкодиспансере открыли дневной стационар и центр амбулаторной помощи. В новом структурном подразделении будут лечить пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
В дневном стационаре смогут проходить лечение жители Южно-Сахалинска и южных районов острова. Это подразделение будет востребовано, к примеру, если человеку необходим короткий цикл химиотерапии (1-2 дня) или при приеме лекарственных препаратов. Для этих целей выделены отдельные палаты, они будут использоваться в две смены. Всего в дневном стационаре и центре амбулаторной онкологической помощи ежедневно будут принимать до 40 человек.
– Мы будем принимать пациентов из Корсаковского, Долинского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и с Курильских островов. Открытие центра позволит снизить сроки ожидания приема, разделить потоки пациентов из поликлиники. Здесь помогут определиться с окончательным диагнозом, назначат противоопухолевую терапию, – пояснил исполняющий обязанности главного врача областного онкологического диспансера Сергей Старцев.
Для работы в новых подразделениях привлекли специалистов из разных регионов страны. Артем Круглов до этого жил и работал в Москве. Медицинский институт он окончил почти 10 лет назад, 8 из них занимается онкологическими заболеваниями.
– Приглашение я получил от руководства сахалинского диспансера. Решил ехать, так как здесь есть возможность профессионально расти. Диспансер оборудован по последнему слову техники. Местные специалисты активно пользуются телемедициной. Два раза в неделю проводятся телемосты с московским институтом имени Герцена, – рассказал врач центра амбулаторной онкологической помощи Артем Круглов.
В рамках региональной программы по борьбе с онкозаболеваниями аналогичные центры будут открыты на базе еще двух центральных районных больниц. В Поронайске смогут консультироваться жители Макаровского, Углегорского, Смирныховского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов. Третий центр будет базироваться в Охинской ЦРБ.
Ранее для увеличения доступности специализированной медпомощи в онкодиспансере полностью отменили платные услуги. А на горячей линии 1-300 с 1 октября добавили опцию «Спросить онколога». Любой житель области может позвонить профильному специалисту, чтобы получить консультацию по интересующему вопросу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Больше 400 островитян отправятся служить в армию этой осенью
- 09:50 Сегодня Срок конкурса по разработке талисманов для «Горного воздуха» продлили
- 09:30 Сегодня Сахалинцы, живущие в аварийных домах, будут платить за отопление в 2 раза меньше
10:15 Сегодня Горводоканал приступил к реконструкции водопровода в Дальнем
- 12:30 26 Сентября Украинского наркокурьера задержали полицейские в Южно-Сахалинске
- 11:45 26 Сентября Таджикистанцу запретили покидать Сахалин, пока он не оплатит штраф
- 15:00 26 Сентября Трихинеллез обнаружил Россельхознадзор в туше медведя на Сахалине
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?