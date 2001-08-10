Дневной стационар открыли в областном онкодиспансере

В сахалинском онкодиспансере открыли дневной стационар и центр амбулаторной помощи. В новом структурном подразделении будут лечить пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

В дневном стационаре смогут проходить лечение жители Южно-Сахалинска и южных районов острова. Это подразделение будет востребовано, к примеру, если человеку необходим короткий цикл химиотерапии (1-2 дня) или при приеме лекарственных препаратов. Для этих целей выделены отдельные палаты, они будут использоваться в две смены. Всего в дневном стационаре и центре амбулаторной онкологической помощи ежедневно будут принимать до 40 человек.

– Мы будем принимать пациентов из Корсаковского, Долинского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и с Курильских островов. Открытие центра позволит снизить сроки ожидания приема, разделить потоки пациентов из поликлиники. Здесь помогут определиться с окончательным диагнозом, назначат противоопухолевую терапию, – пояснил исполняющий обязанности главного врача областного онкологического диспансера Сергей Старцев.

Для работы в новых подразделениях привлекли специалистов из разных регионов страны. Артем Круглов до этого жил и работал в Москве. Медицинский институт он окончил почти 10 лет назад, 8 из них занимается онкологическими заболеваниями.

– Приглашение я получил от руководства сахалинского диспансера. Решил ехать, так как здесь есть возможность профессионально расти. Диспансер оборудован по последнему слову техники. Местные специалисты активно пользуются телемедициной. Два раза в неделю проводятся телемосты с московским институтом имени Герцена, – рассказал врач центра амбулаторной онкологической помощи Артем Круглов.

В рамках региональной программы по борьбе с онкозаболеваниями аналогичные центры будут открыты на базе еще двух центральных районных больниц. В Поронайске смогут консультироваться жители Макаровского, Углегорского, Смирныховского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов. Третий центр будет базироваться в Охинской ЦРБ.

Ранее для увеличения доступности специализированной медпомощи в онкодиспансере полностью отменили платные услуги. А на горячей линии 1-300 с 1 октября добавили опцию «Спросить онколога». Любой житель области может позвонить профильному специалисту, чтобы получить консультацию по интересующему вопросу.