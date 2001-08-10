Лучшего молодого учителя выберут на Сахалине
В эти дни на Сахалине проходит областной конкурс «Педагогический дебют». Его участниками стали 13 молодых специалистов со стажем до пяти лет. Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.
Подобный формат конкурса проводится на Сахалине впервые. Раньше молодые педагоги участвовали в конкурсе «Учитель года Сахалинской области» в отдельной номинации.
Профессиональный конкурс «Педагогический дебют» проводится с целью выявления талантливых, творчески работающих молодых специалистов, создания дополнительных возможностей для развития творческого потенциала и самореализации начинающих педагогов, их поддержки и поощрения.
- Конкурс интересен тем, что дает возможность увидеть, как молодые специалисты, недавно закончившие вуз, вошли в образовательную среду, как они смогли применить на практике те знания, которые они получили в вузах. Главное – показать свои идеи, быть смелыми, многогранными и креативными, - отметила координатор регионального конкурса Елена Ершова.
В этом году педагогическое состязание проводится по трем номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги, сопровождающие образовательный процесс» и «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций». На заочный этап, который проходил с 15 апреля по 16 июля, поступила 21 заявка. В результате отобраны 13 кандидатов из 6 городских округов: Южно-Сахалинский, Анивский, Невельский, Охинский, Поронайский и Долинский. В числе участников очного этапа - учителя начальных классов, иностранного языка, воспитатели и инструктор по физической культуре, педагоги-психологи и логопеды.
Чтобы доказать свое мастерство, участники проведут открытые уроки и учебные занятия, выступят с презентацией образовательных проектов и наработок в профессиональной деятельности. Завершится конкурс «круглым столом», на котором конкурсанты представят понимание задач национального проекта «Образование».
В первый конкурсный день участники продемонстрировали судейской коллегии свои «Визитные карточки». Они раскрыли свои личностные и профессиональные качества, представили информацию о творческих находках, идеях и планах.
- Для меня это первый конкурс в карьере педагога. Участие в нем - один из способов саморазвития. За время конкурса надеюсь получить новые идеи, знания, которые необходимы мне как молодому педагогу, - поделилась участница конкурса Каролина Козырь, инструктор по физической культуре детского сада № 36 «Мальвина» г. Южно-Сахалинска. - Волнуюсь, но, тем не менее, настроена на победу и готова показать весь свой накопленный профессиональный опыт.
Конкурс «Педагогический дебют» продлится до 10 октября. Абсолютный победитель представит Сахалинскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».
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