Этой ночью часть Новоалександровска останется без холодной воды

В Новоалександровске в ночь на пятницу, с 22.00 до 5.00 отключат холодную воду. Это необходимо для выполнения ремонтных работ на одном из водозаборов планировочного района, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СКК.

Холодного водоснабжения в указанное время не будет по следующим адресам:

ул. Науки, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11;

ул. Мечты, 1, 1г, 1д, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. Сиреневая, 1а, 5, 7, 8, 8а, 11, 12, 13, 15, 17, 18.

Под отключение также попадает социальное учреждение, отмечают в компании.

Получить дополнительную информацию можно в диспетчерской службе компании по телефонам: 72-30-13, 72-33-89 (круглосуточно).