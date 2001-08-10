Сахалинский зоопарк приглашает островитян на мероприятия

В предстоящую субботу, 5 октября, гостей сахалинского зоопарка ждет насыщенная познавательно-развлекательная программа. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

5 октября 11:30. Экскурсия «Животные Южной Америки».

Во время экскурсии посетители познакомятся с фауной Южной Америки. Это самый влажный материк на планете, потому неудивительно, что при данных природных особенностях, мир фауны невероятно многолик и богат. Он включает в себя множество прекрасных и редких видов существ, поражающих своим фантастическим своеобразием. Какие животные в Южной Америке обитают? Как они приспособились к существованию в суровых условиях, ведь некоторым из них приходится переносить дискомфорт тропических ливней и выживать в высокогорье, сживаться с особенностями саван и субэкваториальных лесов. Об этом и многом другом – в экскурсии «Животные Южной Америки».

5 октября 14:00. Интерактивное мероприятие «Всемирный день животных».

Погрузиться в мир фауны планеты Земля смогут ребята, которые посетят «Всемирный мир животных». На мероприятии дети узнают о том, что на нашей планете происходит много интересного. Рядом с нами живут различные существа, о которых мы даже не знаем простейшей информации. Сколько на свете животных? Чем они питаются? Одни летают, другие ходят, третьи плавают, четвёртые ползают или прыгают. Как они соседствуют? В программе мероприятия: веселые загадки, гигантские пазлы «Собери картинку», музыкальный конкурс и эстафета юных художников, во время которой каждый участник сможет проявить свои способности с помощью красок и кисти.

5 октября 14:45. Показательное кормление обезьян.

Во время кормления обезьян посетители узнают новую информацию об этих животных, особенностях питания в дикой среде и в условиях зоопарка, принципах питания, а также о том, какие виды обезьян существуют на планете и их способности к обучению.