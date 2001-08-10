Островным педагогам вручили премии и гранты
Торжественный прием педагогов состоялся сегодня в правительстве Сахалинской области в преддверии профессионального праздника. Лучших учителей области поздравил губернатор Валерий Лимаренко. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ПСО.
– Мы чествуем людей, кто посвящает свою жизнь детям. Каждый человек на протяжении всей жизни помнит своих учителей. Тех, кто не только давал знания, но и прививал культуру, любовь к Родине, делился теплотой и любовью. Поздравляю всех педагогов с праздником! Еще раз благодарю за столь важный и непростой труд, желаю крепкого здоровья, благополучия, терпения и благодарных учеников! – обратился к виновникам торжества Валерий Лимаренко.
Губернатор вручил награды добившимся высоких успехов учителям и образовательным учреждениям. Трое педагогов стали обладателями почетного звания «Заслуженный работник образования Сахалинской области». Это заместитель директора Сахалинского промышленно-экономического техникума Елена Дубровина, учитель физики лицея №2 Южно-Сахалинска Светлана Зарецкая и заместитель директора СОШ №9 Холмска Оксана Миляева.
В школе она работает уже почти четверть века. Оксана Ивановна преподает информатику и физику, а на дополнительных занятиях - робототехнику и 3D-моделирование.
– Учить детей – это была мечта детства. Помню, как усаживала кукол за парту и вместе с ними делала уроки. А еще мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, был директором сельской школы, – поделалась Оксана Миляева.
В честь дня учителя трое сахалинских педагогов получили федеральные премии – 200 тысяч рублей. Победителями конкурса лучших учителей стали учитель русского языка и литературы их Холмска Людмила Никитина, а также учителя начальных классов Светлана Глазкова из Невельска и Татьяна Смирнова из Южно-Сахалинска.
Обладателями региональной премии по 150 тысяч рублей стали учителя физкультуры Алексей Поликарпчук (Невельск), Анна Титович (село Раздольное, Корсаковский район) и Андрей Тишевский (Южно-Сахалинск).
Награды получили не только педагоги, но и лучшие образовательные учреждения. Грант губернатора – 750 тысяч рублей – позволит реализовать программу профильного обучения старшеклассников в южно-сахалинской СОШ №32. А школа №8 получила 600 тысяч на осуществление проекта для учеников с ограниченными возможностями здоровья.
Областных премий и грантов удостоились также педагоги учреждений дошкольного и дополнительного образования. Нескольким учителям вручил благодарственные письма епископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий.
Отметим, что сегодня в образовательных учреждениях на Сахалине и Курилах работают более 9 тысяч специалистов. Привлечь кадры помогают меры поддержки. В первую очередь – выплата подъемных. Специалисты со средним образованием получают 232 тысячи рублей, с высшим – 310 тысяч. В сельской местности размер денежных выплат на 25 процентов выше. Также на селе ставки зарплаты повышаются на 25 процентов, компенсируется аренда жилья. Молодым специалистам устанавливается надбавка к должностному окладу – 40 процентов. Благодаря этому за последние три года в сферу образования на островах трудоустроились более 300 молодых специалистов.
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