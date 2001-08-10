Ветхие водопроводные сети начали менять в 22 мкр Южно-Сахалинска

В 22-м микрорайоне Южно-Сахалинска приступили к замене ветхих водопроводных сетей. Магистральные сети водоснабжения и водоотведения заменят на трех участках. Сейчас работы идут в пер. Ярославском от ул. Саранской до пер. Черкасского. Затем строители перейдут на ул. Колхозную. Завершится блок ремонтных работ на третьем участке - пер. Мартовский от ул. Колхозной до ул. Совхозной, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Как рассказал заместитель директора по строительству МКП «Городской водоканал» Андрей Степин, подрядной организации предстоит выполнить большой объем работ по замене ветхих сетей, а также по техническому присоединению к водопроводным сетям новостройки (ипотечного дома). Завершить их планируется до ноября. Эти мероприятия повысят качество водоснабжения в жилых домах микрорайона.

По окончании ремонта нарушенное благоустройство восстановят в полном объеме. При этом учтено, что в ряде дворов, где необходимо заменить ветхие сети, ранее было выполнено благоустройство территории. Поэтому применят метод горизонтального бурения (бестраншейный способ).

Как рассказала депутат Городской Думы Южно-Сахалинска по этому округу Ксения Огаркова, сейчас решается вопрос полной замены сетей в микрорайоне, и планомерно до 2022 года эти работы будут выполнены.

- Общаясь с людьми, я часто слышала о регулярных порывах на сетях, - рассказывает депутат. - Это говорит о том, что сети в районе давно обветшали. Чтобы исключить в дальнейшем ситуации, когда заливает дворы или детские площадки, а люди в это время остаются без воды, необходимо полностью заменить сети. Во-первых, это сделает жизнь горожан комфортнее, а во-вторых - станет основой для работ по комплексному благоустройству, которые планируются в микрорайоне. Напомню, что в ближайшее время нам предстоит обсуждать архитектурно-градостроительную концепцию развития микрорайона.

- В последнее время наш микрорайон преображается на глазах, - говорит жительница ул. Гаражной Екатерина Жуйкова. - Очень много внимания нам уделяют. Строятся детские площадки, асфальтируются дворы. Исчезли ветхие сараи. В частном секторе регулярно грейдируют дороги. Школу современную построят. Все тронулось с места, ходишь и смотришь на изменения с удовольствием.

Напоминаем автомобилистам, что на время работ движение на участках улиц, где идет замена сетей, будет закрыто.