Студента года выберут в Сахалинской области

Стартовал прием заявок на региональный этап Российской национальной премии «Студент года - 2019». Она проходит в три этапа. Первый – областной. Его победители становятся участниками второго - всероссийского заочного этапа. А в последнем – третьем этапе участвуют не более 20 студентов, которых отбирают члены экспертного совета.

Как ТИА "Острова" отметили в пресс-службе сахалинского агентства по развитию и делам молодежи, участниками могут стать студенты очной формы обучения в возрасте до 25 лет, за плечами которых уже есть достижения в различных областях профессиональной деятельности.

В 2019 году премия проводится по 9 номинациям среди профессиональных образовательных организаций и 14 номинациям высшего образования, среди которых:

- «Интеллект года»,

- «Общественник года»,

- «Иностранный студент года»,

- «Творческая личность года»,

- «Спортсмен года»,

- «Профессионал года»,

- «Староста года»

- и главное звание конкурса — Гран-При «Студент Года».

Новшество 2019 года - коллективные номинации:

- «Добровольческое объединение года»,

- «Экологическое объединение года»,

- «Творческий клуб года»,

- «Киберспортивный клуб года»,

- «Студенческое СМИ года».

Заявки принимают по адресу электронной почты Rsm-sakh@mail.ru. Подробности по телефону 8 (4242) 47-29-88.