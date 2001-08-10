Студента года выберут в Сахалинской области
Стартовал прием заявок на региональный этап Российской национальной премии «Студент года - 2019». Она проходит в три этапа. Первый – областной. Его победители становятся участниками второго - всероссийского заочного этапа. А в последнем – третьем этапе участвуют не более 20 студентов, которых отбирают члены экспертного совета.
Как ТИА "Острова" отметили в пресс-службе сахалинского агентства по развитию и делам молодежи, участниками могут стать студенты очной формы обучения в возрасте до 25 лет, за плечами которых уже есть достижения в различных областях профессиональной деятельности.
В 2019 году премия проводится по 9 номинациям среди профессиональных образовательных организаций и 14 номинациям высшего образования, среди которых:
- «Интеллект года»,
- «Общественник года»,
- «Иностранный студент года»,
- «Творческая личность года»,
- «Спортсмен года»,
- «Профессионал года»,
- «Староста года»
- и главное звание конкурса — Гран-При «Студент Года».
Новшество 2019 года - коллективные номинации:
- «Добровольческое объединение года»,
- «Экологическое объединение года»,
- «Творческий клуб года»,
- «Киберспортивный клуб года»,
- «Студенческое СМИ года».
Заявки принимают по адресу электронной почты Rsm-sakh@mail.ru. Подробности по телефону 8 (4242) 47-29-88.
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