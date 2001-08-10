Заявок на конкурс юных чтецов ждут от сахалинцев

Прием заявок на конкурс юных чтецов «Живая классика» стартовал на Сахалине, а также в 85 регионах России и более чем 60 странах мира. От участников требуется выбрать отрывок из любимой прозаической книги и, выучив наизусть, прочитать вслух. Финалисты конкурса получают путёвки в Международный детский центр «Артек», а суперфинал проходит на Красной площади в Москве. Правда, чтобы выступить на главной площади страны, нужно преодолеть немало этапов.

Для участников конкурса есть и другие возможности. Так, старшеклассники получат право пройти прослушивание в Театральный институт им. Щукина в своём регионе, после чего лучшие приедут поступать сразу на 2-й тур. Льготы при поступлении участникам конкурса также предоставляет ряд других вузов.

Конкурс «Живая классика» дает возможность не только стать частью юношеского читательского движения, но и попробовать себя в роли журналиста и социального проектировщика. За 9 лет количество участников конкурса превысило количество жителей Москвы, то есть несколько миллионов человек.