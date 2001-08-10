65,13|71,30|58,20
13:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Заявок на конкурс юных чтецов ждут от сахалинцев
Прием заявок на конкурс юных чтецов «Живая классика» стартовал на Сахалине, а также в 85 регионах России и более чем 60 странах мира. От участников требуется выбрать отрывок из любимой прозаической книги и, выучив наизусть, прочитать вслух. Финалисты конкурса получают путёвки в Международный детский центр «Артек», а суперфинал проходит на Красной площади в Москве. Правда, чтобы выступить на главной площади страны, нужно преодолеть немало этапов.
Для участников конкурса есть и другие возможности. Так, старшеклассники получат право пройти прослушивание в Театральный институт им. Щукина в своём регионе, после чего лучшие приедут поступать сразу на 2-й тур. Льготы при поступлении участникам конкурса также предоставляет ряд других вузов.
Конкурс «Живая классика» дает возможность не только стать частью юношеского читательского движения, но и попробовать себя в роли журналиста и социального проектировщика. За 9 лет количество участников конкурса превысило количество жителей Москвы, то есть несколько миллионов человек.
Выбрать книгу участникам поможет специально разработанное тестирование, размещённое на официальном сайте конкурса youngreaders.ru. На этом же сайте открыта официальная регистрация.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 18:00 27 Сентября Островитян приглашают на всероссийский день ходьбы
12:00 27 Сентября Сахалинских инвалидов приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков
17:30 27 Сентября Любители парковаться на газонах в Южно-Сахалинске получат штрафы
- 13:00 27 Сентября Сахалинские бизнесмены стали чаще брать микрозаймы
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?