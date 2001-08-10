Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2019
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Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
13:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Заявок на конкурс юных чтецов ждут от сахалинцев

Прием заявок на конкурс юных чтецов «Живая классика» стартовал на Сахалине, а также в 85 регионах России и более чем 60 странах мира.  От участников требуется выбрать отрывок из любимой прозаической книги и, выучив наизусть, прочитать вслух. Финалисты конкурса получают путёвки в Международный детский центр «Артек», а суперфинал проходит на Красной площади в Москве. Правда, чтобы выступить на главной площади страны, нужно преодолеть немало этапов.
 
Для участников конкурса есть и другие возможности. Так, старшеклассники получат право пройти прослушивание в Театральный институт им. Щукина в своём регионе, после чего лучшие приедут поступать сразу на 2-й тур. Льготы при поступлении участникам конкурса также предоставляет ряд других вузов.
 
Конкурс «Живая классика» дает возможность не только стать частью юношеского читательского движения, но и попробовать себя в роли журналиста и социального проектировщика. За 9 лет количество участников конкурса превысило количество жителей Москвы, то есть несколько миллионов человек.

Выбрать книгу участникам поможет специально разработанное тестирование, размещённое на официальном сайте конкурса youngreaders.ru. На этом же сайте открыта официальная регистрация.
 

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