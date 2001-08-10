Больше двух тысяч сахалинцев лишили электроэнергии из-за долгов

Сахалинэнергосбыт, выполняющий по агентскому договору функции по сбыту электроэнергии в зоне деятельности Сахалинэнерго, продолжает работу по взысканию задолженности с потребителей. В сентябре текущего года жильё 2 022 граждан, чей долг превысил два норматива потребления, установленного в регионе, было обесточено за долги перед ресурсоснабжающей организацией, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

О предстоящих ограничениях граждане были уведомлены в порядке, установленном законом, но в сроки, отведённые для погашения задолженности или заключения соглашения о её поэтапной выплате, никаких мер не приняли.

На начало сентября задолженность сахалинцев за потреблённую электроэнергию превысила 402 млн рублей. Растущие долги вынуждают энергетиков усиливать меры к неплательщикам, вводить ограничения в электроснабжении, обращаться в суд. С начала года было проведено 26 678 мероприятий по прекращению подачи электроэнергии должникам. В прежнем объеме энергоснабжение восстанавливают только после полного погашения задолженности или заключения соглашения о ее реструктуризации, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию.

В суд энергетиками направлено 3 067 заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности за электроэнергию на общую сумму 19,7 млн рублей, в службу судебных приставов направлено 3 439 исполнительных документов на 29,6 млн рублей. Среди мер воздействия, которые приставы вправе применить к неплательщикам, - списание средств с расчетных счетов, арест имущества, ограничение выезда за пределы РФ, запрет на действия по передаче (продаже, дарению и т.п) автотранспорта и недвижимости.