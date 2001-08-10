Центр для сварщиков открыли на базе сахалинского техникума строительства и ЖКХ
На Сахалине открыли специализированный центр компетенций по сварочным технологиям. Он стал первым и единственным на Дальнем Востоке. Центр заработал на базе техникума строительства и ЖКХ. Важным условием его создания были призовые места на чемпионатах профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
- Сахалинской области просто необходим приток профессионалов рабочих специальностей. Причем высококвалифицированные кадры нужно растить в местных образовательных учреждениях, чтобы студенты связывали своё будущее именно с островным регионом. Тем более, речь идет о таком важном направлении. Сварщик - очень востребованная специальность и с каждым годом её актуальность только возрастает, - отметил губернатор области Валерий Лимаренко.
На базе специализированного центра компетенций (СЦК) будут обучать сварщиков международного уровня, оказывать услуги в области профессиональной ориентации. Кроме того, здесь будут готовить конкурентоспособных участников чемпионата WorldSkills, в том числе создавать резерв для сборных команд - региональной и национальной. Причем сюда на обучение смогут приезжать студенты из других регионов страны.
Чтобы открыть СЦК на базе строительного техникума, потребовалось 2 года. Для этого необходимо было соблюсти ряд условий. Так, в обязательном порядке в регионе должен быть сертифицированный эксперт WorldSkills. Им стала мастер производственного обучения Алевтина Верещагина. Она прошла обучение в специальной академии и выступала в качестве эксперта в региональных и российских чемпионатах, готовила будущих призеров конкурса «Молодые профессионалы».
- Мы обеспечили учебные места оборудованием, которое соответствует международным требованиям WorldSkills. А в программу обучения студентов включили модули, соответствующие новым стандартам. Наш центр компетенций соответствует необходимым критериям как по инфраструктуре, так и по качеству работ, - отметила директор техникума Татьяна Дорошенко.
Отметим, специализированные центры в этой компетенции аккредитованы лишь в восьми регионах страны. Также сварщиков международного уровня сегодня обучают в Белгородской, Владимирской, Липецкой, Ивановской, Московской областях, городе Москве и Республике Северной Осетии – Алании.
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