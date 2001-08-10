Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные

Парковочная зона, расположенная перед историческим парком «Россия - моя история» в Южно-Сахалинске, будет закрыта завтра, 5 октября, с 7.00 до 15.00. Это связано с проведением фестиваля «Безопасный город».

Кроме того, 6 октября с 8.00 до 11.00 будет закрыт для движения транспорта участок лесной дороги, который начинается от кафе «Старый друг» (район зоопарка). Причина - общегородское восхождение на пик Чехова, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.