Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2019
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Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
15:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные

Парковочная зона, расположенная перед историческим парком «Россия - моя история» в Южно-Сахалинске, будет закрыта завтра, 5 октября, с 7.00 до 15.00. Это связано с проведением фестиваля «Безопасный город».

Кроме того, 6 октября с 8.00 до 11.00 будет закрыт для движения транспорта участок лесной дороги, который начинается от кафе «Старый друг» (район зоопарка). Причина - общегородское восхождение на пик Чехова, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

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