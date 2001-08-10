Два автобусных павильона появились в Лиственничном

Два остановочных пункта по просьбам жителей обустроены в районе пересечения проспекта Мира и улицы 3-й Набережной в Лиственничном.

Как ТИА "Острова" рассказали в южно-сахалинской мэрии, в рамках муниципального контракта подрядной организацией с западной стороны проспекта Мира проведены работы по дополнительной отсыпке заездного кармана с обустройством асфальтового покрытия и установкой автобусного павильона. С восточной стороны площадка автобусной остановки обустроена асфальтобетонным покрытием и установлен павильон.