Тихоокеанское
информационное агентство
4 Октября 2019
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Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
17:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Два автобусных павильона появились в Лиственничном

Два автобусных павильона появились в Лиственничном

Два остановочных пункта по просьбам жителей обустроены в районе пересечения проспекта Мира и улицы 3-й Набережной в Лиственничном.

Как ТИА "Острова" рассказали в южно-сахалинской мэрии, в рамках муниципального контракта подрядной организацией с западной стороны проспекта Мира проведены работы по дополнительной отсыпке заездного кармана с обустройством асфальтового покрытия и установкой автобусного павильона. С восточной стороны площадка автобусной остановки обустроена асфальтобетонным покрытием и установлен павильон.

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