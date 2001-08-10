Жителей Южно-Сахалинска просят обеспечить доступ к участкам при уборке улиц
Завод строительных материалов им. Федотова, который в том числе обеспечивает уборку улиц Южно-Сахалинска, столкнулся со сложностями при попытках привести в порядок ряд улиц города. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии областного центра.
Так, непростая ситуация складывается на ул. Невельской на участке от пр. Мира до ул. Комсомольской, особенно в районе ЖК «Адмирал». Здесь обочины проезжей части и парковочные карманы круглосуточно плотно заставлены автомобилями. Из-за этого невозможно в полном объеме выполнить уборку улицы: пустить подметально-уборочную и поливомоечную машины, чтобы качественно по всей ширине собрать пыль и мусор. В итоге техника проходит по центру проезжей части, а под автомобилями мусор остается.
- Мы неоднократно пытались беседовать с жителями, обращались к местным активистам, чтобы они донесли информацию до соседей. За сутки писали объявления о том, во сколько будет произведена уборка с просьбой убрать на это время автомобили. Но отклика и содействия так и не последовало, - рассказывает главный диспетчер муниципального предприятия Анатолий Благодарный.
Чтобы более-менее привести дорогу в порядок, приходится снимать с других объектов бригады рабочих, которые убирают улично-дорожную сеть вручную. Но и им не удается полностью вытащить мусор из-под припаркованных автомобилей.
Между тем от жителей ЖК «Адмирал» регулярно поступают жалобы на некачественную уборку этого участка.
В связи с этим сотрудники МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» призывают горожан во время проведения уборки улично-дорожной сети активнее оказывать содействие, убирая автомобили с территории.
На предприятии отмечают, что аналогичная ситуация складывает и в пер. Озерном, на ул. Детской, ул. Асахикавы, ул. Пушкина, ул. Чехова (от пр. Победы в южном направлении). Уборку и в летний, и в зимний период здесь также осложняют припаркованные вдоль проезжей части автомобили.
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