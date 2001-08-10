«Сталкер» поможет южносахалинцам найти могилы своих родственников
Инвентаризацию существующих захоронений кладбищенских комплексов, расположенных на территории Южно-Сахалинска, проведут до конца 2019 года. Об этом сообщили в администрации города.
Выполнить данную процедуру позволит приобретенная для МБУ «Бюро ритуальных услуг» система ГИС «Сталкер». С ее помощью будут определяться места захоронений с погрешностью плюс/минус 2 метра.
По словам директора муниципального бюро ритуальных услуг Владимира Дубинина, в настоящее время запущен аукцион по выбору подрядной организации, которой в течение 2 месяцев предстоит сфотографировать захоронения с указанными на них данными по усопшим на кладбищенском комплексе № 1 на ул. Ленина, на комплексе № 2 «Ласточка» и на комплексе № 3 в планировочном районе Лиственничное.
- В дальнейшем собранные данные планируется разместить для широкого круга общественности. Так родные или знакомые, которые забыли или не знают, где похоронен человек, смогут найти его могилу. Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения, - добавил Владимир Дубинин.
Стоит отметить, что данная работа, к сожалению, не коснется могил, которые не обозначены регистрационными табличками.
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