«Золотая осень Сахалина» собрала островитян на площади у Дома торговли

«Золотая осень Сахалина» развернулась на площади у южно-сахалинского Дома торговли в минувшую субботу. В ней приняли участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, компании рыбопромышленного комплекса. передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства Сахалинской области Тамара Муленкова уточнила, что сегодня островной регион полностью обеспечивает себя картофелем, яйцом, овощами закрытого грунта. К 2025 году сельхозпредприятия области намерены увеличить обеспеченность сахалинцев и курильчан молоком в 1,5 раза, а мясом – в 2 раза.

Всего свою продукцию на ярмарке представили более 50 сельхозпроизводителей и 150 представителей личный подсобных, крестьянско-фермерских хозяйств, а также садоводов и огородников из 9 муниципалитетов: Южно-Сахалинска, а также Долинского, Томаринского, Корсаковского, Анивского, Холмского, Невельского, Поронайского и Смирныховского районов.

На прилавках - широкий ассортимент продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства, мясо и молоко, рыба в разных видах, кондитерские изделия и безалкогольные напитки. Одна из особенностей ярмарки «Золотая осень Сахалина» - возможность приобрести товары практически без наценок.

- Я пенсионерка, поэтому ярмарка для меня - отличный способ сэкономить деньги и хорошо провести время. Здесь весело, все друг другу улыбаются, советуют, что купить. Я вот приобрела продуктов на две недели вперед - колбаску, сырок, мясо и овощи. Цены очень даже приемлемые. Праздник чувствуется несмотря на нашу сахалинскую погоду, - отметила жительница областного центра Елена Захарова.

Традиционно на ярмарке островитяне активно раскупают рассаду овощных культур, семена картофеля высоких репродукций лучших и традиционных сортов, саженцы ягодных кустарников и плодовых деревьев, а также сопутствующие товары - минеральные и органическими удобрения, садовый инвентарь. Здесь также всегда можно купить молодняк сельскохозяйственных животных и птицы.

- От всей души благодарю организаторов ярмарки. Я недавно построил дом, а рядом разместил помещение под зимний сад. Сейчас куплю для него все необходимое. Радует, что выбор большой, - рассказал южно-сахалинец Илья Щеглов.

Организаторы ярмарки подготовили большую развлекательную программу. На сцене выступили известные островные танцевальные и вокальные коллективы. Работала карусель, а в шатре установлены игровые автоматы. В зоне фудкорта горожане могли попробовать блюда, приготовленные островными поварами из свежих овощей, мяса и рыбы.