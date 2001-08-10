«Мастера года – 2019» выбрали на Сахалине

Конкурс профессионального мастерства среди педагогов, реализующих программы среднего профессионального образования, прошел на Сахалине. Он традиционный, его провели уже в девятый раз, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного департамента развития СПО.

Абсолютным победителем областного конкурса «Мастер года - 2019» стал Нурлан Абдукахаров, мастер отделочных, строительных и декоративных работ Сахалинского политехнического центра № 3 (г. Поронайск). Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

Торжественная церемония награждения победителей прошла в Сахалинском техникуме сервиса. В зале собрались мастера своего дела - преподаватели профессиональных дисциплин и производственного обучения, а также представители регионального министерства образования и работники ряда островных предприятий.

- Участие в конкурсах профессионального мастерства – мотивация к дальнейшему профессиональному росту, - отмечает заместитель министра образования Елена Бабина. - Конкурс «Мастер года» способствует развитию творческой деятельности педагогов профессиональных образовательных организаций, продвижению передового педагогического опыта.

Всех участников профессионального состязания наградили дипломами, а победителя и лауреата – дипломами и ценными подарками.