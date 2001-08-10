Годовалую пациентку из Южно-Курильска вертолетом доставили в областную больницу

Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс. Накануне, 6 октября, в 17.27 он вылетел из аэропорта Южно-Сахалинска. Экипажу предстояло транспортировать годовалую пациентку из Южно-Курильска в областной центр для оказания экстренной медицинской помощи.

В 20.18 вертолет поднялся в воздух с малышкой на борту и направился в Южно-Сахалинск, где в 22.45 совершил посадку. Ребенка передали врачам скорой помощи для транспортировки в областную больницу, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.