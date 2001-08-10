Островитян проконсультируют по вопросам купли-продажи жилья

Региональный филиал Росреестра проведет телефонную «горячую линию» по вопросам купли-продажи жилья. Она состоится с 09:00 до 18:00 в предстоящий четверг, 10 октября. Звонков ждут по телефону 8-900-427-27-56.

В рамках «горячей линии» для граждан будет проведена консультация по вопросам о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой.

На вопросы ответит ведущий юрисконсульт отдела правового и кадрового обеспечения Арина Бакунова, передает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.