Сахалинский зоопарк реконструируют
В Сахалинском зооботаническом парке продолжается реконструкция. Согласно плана, здесь в 2019 году начались работы по строительству входной группы, выносу воздушной линии электропередач 6 кВ с территории зоопарка и благоустройство территории, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
К концу года планируется завершить благоустройство территории и открытие входной группы. Продолжается строительство помещения для приматов, окончание которого намечено на 2020 год.
Также на сегодняшний день завершаются работы по выносу высоковольтной линии электропередач 6 кВ с территории учреждения, поскольку высоковольтный кабель проходит через весь зоопарк, что является не безопасным для посетителей. Помимо прочего это затрудняет реконструкцию и строительство новых объектов. В этой связи и возникла необходимость переноса ЛЭП за пределы парка.
В рамках этой программы вдоль улицы Детской завершено благоустройство (пешеходная дорожка и строительство парковки для посетителей). Инициатором данного проекта выступил зооботанический парк. Этим планом так же были предусмотрены остановочные места для экскурсионных автобусов, и возможно, когда-нибудь для городского автобусного транспорта. С западной стороны входной группы завершается строительство парковки, в том числе и для людей с ограниченными физическими возможностями. Теперь будет удобно не только парковать свои машины, но и беспрепятственно посещать территорию зооботанического парка.
Несмотря на развернувшееся глобальное строительство на территории учреждения, зоопарк продолжает работать в обычном режиме. Ежедневно мы открываем свои двери для всех, чтобы гости, и жители островного региона могли насладиться общением с животными и увидеть поистине богатую и разнообразную коллекцию зоопарка. Поэтому для наших посетителей во время посещения зоопарка приятным дополнением стало открытие уличного кафе напротив водоема водоплавающих птиц и детской площадки. Теперь маленькие посетители могут весело провести свой досуг в играх на свежем воздухе, а родители тем временем – за уютными столиками, наблюдая за своими малышами.
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