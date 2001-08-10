Московскую молодежь познакомят с Дальним Востоком
Молодежь столицы познакомится с Дальним Востоком на фестивале. Он пройдет 12-14 декабря в ЦВК «Экспоцентр». Как и в прошлом году, фестиваль «Дни Дальнего Востока в Москве» приглашает молодежь - абитуриентов, студентов, молодых специалистов, людей творческих профессий. Здесь будут представлены уникальные особенности 11 регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.
Как ТИА "Острова" сообщили в региональном правительстве, юноши и девушки смогут узнать о сниженной до 2% ставке по ипотеке и кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар», о льготах при поступлении в дальневосточные вузы и о многих других возможностях, открывающихся перед молодыми на современном Дальнем Востоке.
В этом году Фестиваль предложит гостям три содержательных направления:
- Туризм на Дальний Восток – это не просто отдых, это настоящее приключение – путешествие на другую планету с уникальными видами, климатом, природой и культурой.
- Образование и работа – в этом году акцент будет сделан не только на рабочие специальности, но и на стратегически важные для региона кадры – врачей и учителей.
- Культура – Дальний Восток – это новый центр притяжения для креативного класса: в регионе активно финансируются проекты в сфере современного искусства и креативных индустрий, развивается инфраструктура для творчества.
На Фестивале молодые специалисты смогут встретиться с работодателями из ДФО, а в рамках деловой программы состоятся лекции от ведущих бизнесменов, деятелей культуры, спорта и политиков, у школьников Москвы и Московской области будет возможность поучаствовать в Олимпиаде «Ближе к Дальнему» и выиграть дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.
Одним из ключевых событий Фестиваля станет Большой дальневосточный квест, 10 первых победителей которого получат бесплатные туристические путевки в заповедные и экзотические регионы Дальнего Востока.
В развлекательной программе – музыкальный фестиваль «Двигай на Восток!» и гастрономический фестиваль «Держи краба!». На музыкальном фестивале будут выступать современные дальневосточные группы, а на гастрономическом фестивале «Держи краба», помимо традиционного фудкорта, гостей ждут кулинарные мастер-классы от именитых шеф-поваров.
Кроме того, в мероприятии примут участие федеральные органы исполнительной власти.
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