Тихоокеанское
информационное агентство
8 Октября 2019
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15:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Опасную икру обнаружили на Сахалине

Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании пробы от партии лососевой икры, изготовленной сахалинским рыбоперерабатывающим предприятием, выявили превышение общего уровня бактериальной обсемененности в 4 раза. Это является нарушением требований Технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Результаты исследований внесены в государственные информационные системы в области ветеринарии «Веста» и «Сирано». Далее они срочными донесениями поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, региональные управления ветеринарии и иные заинтересованные ведомства.
 
Информация доведена и до производителя небезопасной продукции.

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