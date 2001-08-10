Южно-сахалинский детский сад «Полянка» закрыли на карантин

В Южно-Сахалинске детский сад «Полянка» закрыт на карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции (4 зафиксированных случая). В связи с этим региональным управлением Роспотребнадзора принято решение приостановить учебно-воспитательный процесс в детском саду №5 на период проведения заключительной дезинфекции, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Детский сад будет закрыт ориентировочно до 10 октября. За это время будет проведена дезинфекция пищеблока, в группах, где выявлены заболевшие, включая обработку постельных принадлежностей, а также мест общего пользования.

Решение о возобновлении работы будет принято после получения результатов бактериологического контроля.

Департамент образования обращает внимание родителей, что в целях недопущения возможного распространения инфекции не будет производиться предоставление мест в других детских садах города.

Администрация Южно-Сахалинска настоятельно рекомендует родителям ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского коллектива (школа, детское дошкольное учреждение) с любыми проявлениями заболевания. В случае возникновения тревожных симптомов родителям следует незамедлительно обращаться к медикам и своевременно доводить информацию до педагогов учреждения, которое посещает ребенок.

Также нужно соблюдать и другие рекомендации медиков по профилактике инфекций и вирусов. Основное - это элементарные правила личной гигиены.