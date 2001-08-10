Больше 1700 сахалинцев прошли обследование лёгких новым методом
Больше 1700 сахалинцев прошли обследование лёгких методом низкодозовой томографии. Из них подозрения на онкологию выявлены у 47 пациентов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областной минздрав.
Напомним, кампания по выявлению рака лёгких стартовала на Сахалине 24 августа. Её главная цель – выявить патологии на начальном этапе, когда лечение наиболее эффективно. Так, у 4-х человек удалось обнаружить рак I стадии, они уже начали проходить лечение.
Проверить своё здоровье может любой желающий. Предварительная запись ведётся при помощи сервиса 1-300.
В Южно-Сахалинске профильное обследование по субботам и воскресеньям проводится на базе областного онкологического диспансера. Только за 5 и 6 октября здесь такую диагностику прошли 124 человека, подозрения на онкологию выявлены у 10 человек.
- Пациенты распределены по времени, приходят в назначенный час. Берем на контроль каждую ситуацию, когда возникают подозрения на наличие онкопатологии, назначаются дополнительные консультации, лечение. 4 человек уже прооперированы, – рассказал исполняющий обязанности главного врача онкодиспансера Сергей Старцев.
- В районах сначала такую диагностику организовали в Ногликской, Александровск-Сахалинской, Долинской ЦРБ. Теперь появились технические возможности для проведения низкодозовой томографии и в Углегорской больнице, вскоре это будет сделано и в Томари. Жители остальных районов могут пройти обследование в Южно-Сахалинске. Все снимки читают врачи консультативно-диагностического центра, – отметил заведующий центром лучевой диагностики КДЦ Дмитрий Пшекарский.
Особенно важно пройти диагностику пациентам из групп риска. Это пациенты старше 55 лет, люди со стажем табакокурения от 15 лет, а также все, у кого родственники перенесли онкопатологию легких.
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