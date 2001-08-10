Рыбоводные заводы на Итурупе позволили нарастить уловы лососей

Рыбоводные заводы на Итурупе позволили значительно нарастить уловы лососевых. Такая информация была озвучена во время рабочей поездки на остров губернатора Сахалинской области. Валерий Лимаренко посетил лососевые рыбоводные заводы, оценил темпы прохождения путины, а также проконтролировал ход строительства новых объектов и благоустройства дворовых территорий, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Сейчас на Итурупе работают 9 рыбоводных заводов. Здесь применяется уникальная технология выращивания молоди кеты и горбуши с использованием морской воды и рукотворных морских «лагун». Это значительно повышает эффективность рыборазведения, что доказывают рекордные уловы. В прошлом году на острове взяли около 20 тысяч тонн лососевых, что в тысячу раз больше уровня улова 10-летней давности. Итоги этого года пока подводить рано, но уже добыто свыше 11 тысяч тонн.

В Рейдово глава области посетил строящуюся школу. Возведение здания идет с опережением сроков. В школе будут расположены учебные кабинеты, мастерские, библиотека и спортивный зал. Также проект предусматривает медицинский и пищевой блоки, обеденный и актовый залы. На пришкольной территории разместят зону отдыха, игровую площадку и стадион. Трёхэтажное здание должно быть сдано «под ключ» в ноябре 2021 года, но главе региона рассказали, что при текущих темпах строительства школу смогут сдать в эксплуатацию раньше установленного срока.

– Конечно, новая школа в селе просто необходима, но при ее строительстве важно соблюдать все технические моменты. Руководство муниципалитета должно вести постоянный контроль за работой подрядчиков, держать тесную связь с проектировщиками. Объект должен быть построен быстро, но качественно, – отметил Валерий Лимаренко.

Осмотрел губернатор и строящиеся жилые дома в селах Рейдово и Китовое. Всего в населенных пунктах возводят 4 многоквартирных дома. Они предназначены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также для привлечения в район новых специалистов. После их сдачи проблема ветхого жилья в селе Рейдово будет фактически полностью решена.

Еще одним объектом рабочей поездки стала пешеходная зона, строительство которой продолжается вдоль морского берега между Курильском и Китовым. В проект входят территории для отдыха, смотровые площадки. Здесь же предусмотрены автобусные остановки. Общая протяженность пешеходной зоны - почти 3 километра.

Валерий Лимаренко отметил, что данный объект необходим как туристам, так и самим курильчанам. Появление пешеходной зоны улучшит облик города и станет точкой притяжения.

Напомним, что рабочие поездки губернатора в городские округа Сахалинской области являются регулярными. В ходе них принимаются важные решения, касающиеся вопросов благоустройства общественных пространств, строительства дорог и ремонта дворов.