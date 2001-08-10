Спортивные дворовые корты и площадки ремонтируют в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске ремонтируют спортивные дворовые корты и площадки. На балансе МАУ «Спортивный город» находятся 17 спортивных площадок, которые были установлены с 2006 по 2008 год в рамках программы «Спорт против подворотни» и сегодня нуждаются в капитальном ремонте. Они расположены во дворах Южно-Сахалинска, планировочных районах и селах городского округа и востребованы среди жителей всех возрастов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.
Как рассказал директор МАУ «Спортивный город» Владислав Шемберг, ежегодно проводились работы по обслуживанию и поддержанию площадок в надлежащем состоянии. Сегодня перед учреждением стоит задача до 2021 года капитально отремонтировать спортобъекты: заменить устаревшие конструкции на современные и безопасные, обновить покрытие площадок. В этом году отремонтируют шесть объектов.
Так, к середине ноября будет готов корт в Дальнем на ул. Монетной. Этот корт очень востребован среди жителей района. Люди обратились к мэру Сергею Надсадину с просьбой сделать его многофункциональным и более комфортным. По поручению главы города здесь идут масштабные работы.
- Решено полностью его перестроить. Расширим площадку до размеров 60 на 30 метров. Это параметры профессионального хоккейного корта. Благодаря этому детские команды, которые здесь тренируются, смогут привыкать к габаритам, чтобы уверенно чувствовать себя на соревнованиях на профессиональных площадках, - говорит директор МАУ «Спортивный город».
Кроме того, после реконструкции площадка станет круглогодичной: обустроят искусственное покрытие с разметкой, установят волейбольные стойки. Также здесь смонтируют опоры уличного освещения и оборудуют бытовки для переодевания, которые можно будет использовать и зимой, и летом.
Завершается обновление и спортивной площадки в Березняках (ул. Крайняя, 8а). Будет выполнено обустройство бетонного основания и искусственного покрытия, установлены хоккейная коробка, баскетбольные стойки, смонтированы опоры уличного освещения. В процессе ремонт спортивной площадки на ул. Вокзальной, 7, 9. Демонтирована прежняя коробка, на ее месте установят новые борта, будет обустроено бетонное основание, уложено искусственное покрытие.
К середине ноября капитально отремонтируют спортивную площадку на ул. Ленина, 288. В объем работ входят установка металлического ограждения, волейбольных стоек, устройство покрытия из песка и монтаж опор уличного освещения. Бетонное основание и искусственное покрытие получит и площадка в Октябрьском (ул. Южная, 22, 24).
Ремонт остальных площадок распланируют на последующие годы.
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