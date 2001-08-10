Вопрос о расположении нового здания кадетской школы решают в Южно-Сахалинске

Родители учеников южно-сахалинской кадетской школы выступают за строительство для учреждения нового современного здания. В субботу состоялось собрание, на котором южносахалинцам рассказали о перспективах, которые откроются перед учреждением благодаря решению строить новое здание на участке в районе пересечения ул. Украинской и ул. Центральной, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Напомним, 22-й микрорайон в ближайшие несколько лет ожидают большие перемены, которые связаны с формированием современной сетки улиц, развитием общественных пространств, строительством социально значимых объектов. В том числе сейчас решается вопрос о месте для строительства нового здания школы. Небольшая группа жителей микрорайона считает, что нужно отменить строительство жилого дома, который планируется возвести за существующим зданием школы, а эту территорию отдать под новый объект образования.

Директор школы Елена Мойсак озвучила родителям свою точку зрения с позиции руководителя учреждения, желающего школе развития, и разъяснила нюансы градостроительных норм, по которым нецелесообразно строить новую школу на прежнем месте. Уже сейчас ощущается острая нехватка помещений. Отметим, что кадетская школа – единственное учреждение в городе, где ученики находятся практически весь день (с 8.30 до 16.00). В первой половине дня – уроки по расписанию, после обеда – самоподготовка, когда ребята выполняют домашнее задание, посещают занятия по внеурочной деятельности и строевой подготовке.

Согласно современным требованиям к образовательным учреждениям прилегающая территория должна быть около 3 гектаров. Даже если не строить жилой дом, то возвести на прежнем месте новое современное большое здание с соответствующей прилегающей территорией, в котором смогут обучаться до 800 учеников, будет невозможно. Поэтому здесь планируется новый современный детский сад, который впишется в этот участок.

По мнению директора, у участка в районе пересечения ул. Украинской и ул. Центральной, который предлагается для строительство школы, много преимуществ. Его площадь позволит разместить здание, как минимум, на 800 человек. При этом школа не станет общеобразовательной, а так и останется кадетской. На прилегающей территории разместятся все необходимые спортивные объекты и плац. Появится много помещений для секций, дополнительных занятий, в том числе современный репетиционный зал для оркестра. Еще из преимуществ - рядом со школой будет автобусная остановка.

- На наш взгляд, это оптимальное решение. Это не строительство каких-либо пристроек к школе - это возможность учиться в новых кабинетах и развиваться. Поэтому прошу вас поддержать на публичных слушаниях строительство школы на предложенном участке, - обратилась директор к родителям. - Тем более что типовой проект уже имеется, и его нужно будет только привязать к этой территории. Строительство займет около 2 лет. Поэтому нельзя затягивать с принятием решения. Если мы проголосуем за этот участок, то уже в 2022-м, без привязки к началу учебного года, сможем собрать вещи и переехать в просторное современное здание.

Публичные обсуждения архитектурно-градостроительной концепции развития 22-го микрорайона состоятся 9 октября в ДК «Родина» в 19.00.

Как отметила депутат Ксения Огаркова, право голосовать будет только у горожан, прописанных в этом районе, а также у тех, кто имеет здесь имущество. Однако на публичных слушаниях ждут всех, кто имеет отношение к микрорайону. У каждого будет возможность высказать свое мнение, которое учтут при принятии окончательных решений.