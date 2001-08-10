Партийцы выясняли, как холмчане относятся к законопроекту об ограничении работы «наливаек»

Партийцы выясняли отношение холмчан к законопроекту об ограничении работы «наливаек». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения "Единой России".

На сегодняшний день более 300 холмчан приняли участие в анкетировании, которое провели члены партии, молодогвардейцы и волонтеры при поддержке организации «Трезвая Россия». Опрос проводился в рамках партийного проекта «Народный контроль» (координатор проекта Дмитрий Курикалов). Во время опроса, который проходил в восьми точках Холмска и селе Правда, они выясняли, доставляют ли гражданам неудобства «наливайки», а также собирали адреса проблемных заведений.

Речь идет о законопроекте, который был инициирован фракцией «Единая Россия» Госдумы в первом чтении. Согласно нему в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» предполагается внести поправки, которые предусматривают запрет на продажу алкоголя в кафе и барах, имеющих площадь меньше 20 квадратных метров и располагающихся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

- Это очень актуальный вопрос, поскольку торговые точки, которые реализуют в числе прочих товаров алкоголь и размещены в жилых домах, приносят много неудобств жителям. В Холмске, по данным администрации городского округа, насчитывается 51 такой объект. Такие заведения являются источником антисанитарии, нарушений общественного порядка и, соответственно, недовольства населения, - подчеркнула и.о. секретаря Холмского местного отделения Партии Ирина Киселева. – И если законопроект будет утвержден, появится правовой инструмент, чтобы бороться с этой проблемой. Надо сказать, что подавляющее большинство холмчан, которые приняли в опросе, были единодушны во мнении, что в целях оздоровления людей необходимо ограничивать излишнюю доступность в реализации алкоголя. В ближайшее время такое анкетирование будет проведено среди жителей сел Яблочное и Чехов.