Сахалинское село Палево прошло в полуфинал всероссийского конкурса

В минувшую субботу закончилось пятое из десяти отборочных голосований. За неделю, с 30-го по 5-е октября, свои голоса отдали более 14 тысяч человек, передает ТИА "Острова" со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.

В итоге село Палево (Сахалинская область) — пятый финалист конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». Палево за явным преимуществом обошло Верхнего Парня и всех остальных конкурентов по дальневосточной отборочной десятке.

Итоговые результаты голосования в десятке выглядят так:



1 место - Палево (Сахалинская область): 6 236 голосов

2 место - Верхний Парень (Магаданская область): 2 354 голоса

3 место - Мыс Африка (Камчатская область): 1 098 голосов

4 место - Башмак (Еврейская АО): 1 006 голосов

5 место - Короли (Амурская область): 1764 голоса

6 место - Камень-Рыболов (Приморский край): 708 голосов

7 место - Графский Берег (республика Якутия): 610 голосов

8 место - Резиденция (Хабаровский край): 416 голосов

9 место - Угольные Копи (Чукотский АО): 364 голоса

10 место - Горячий Пляж (Сахалинская область): 322 голоса