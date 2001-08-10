Сахалинское село Палево прошло в полуфинал всероссийского конкурса
В минувшую субботу закончилось пятое из десяти отборочных голосований. За неделю, с 30-го по 5-е октября, свои голоса отдали более 14 тысяч человек, передает ТИА "Острова" со ссылкой на сервис путешествий Туту.ру.
В итоге село Палево (Сахалинская область) — пятый финалист конкурса «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». Палево за явным преимуществом обошло Верхнего Парня и всех остальных конкурентов по дальневосточной отборочной десятке.
Итоговые результаты голосования в десятке выглядят так:
1 место - Палево (Сахалинская область): 6 236 голосов
2 место - Верхний Парень (Магаданская область): 2 354 голоса
3 место - Мыс Африка (Камчатская область): 1 098 голосов
4 место - Башмак (Еврейская АО): 1 006 голосов
5 место - Короли (Амурская область): 1764 голоса
6 место - Камень-Рыболов (Приморский край): 708 голосов
7 место - Графский Берег (республика Якутия): 610 голосов
8 место - Резиденция (Хабаровский край): 416 голосов
9 место - Угольные Копи (Чукотский АО): 364 голоса
10 место - Горячий Пляж (Сахалинская область): 322 голоса
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