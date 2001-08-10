С начала года на Сахалине и Курилах поженились 2098 пар

За январь - август в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 3811 родившихся, в том числе 58 многоплодных родов (двойни и тройни), и 4090 умерших. Естественная убыль составила 279 человек, за аналогичный период 2018 года убыль составляла 87 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в областном центре, а также в Анивском, Курильском, Северо-Курильском, Южно-Курильском районах, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстата.

В области зарегистрировано 2098 браков и 1636 разводов против 2376 браков и 1854 развода, зарегистрированных за аналогичный период 2018 года.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь - август 2019 года на Сахалин и Курилы прибыло 12907 человек, из которых 54,6% – на постоянное место жительства. Выбыло 12745 человек, из которых 78,5% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 4443 человека. Миграционный прирост составил 162 человека.