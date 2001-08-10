Тихоокеанское
информационное агентство
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13:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Экологическая акция «Классный лес» стартовала на Сахалине

Экологическая акция «Классный лес» стартовала на Сахалине

Около 300 деревьев высадили на Сахалине в ходе акции «Классный лес», которая проводится по всей стране по инициативе «Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Чистая страна». В акции приняли участие почти триста островных школьников и 90 партийцев, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения.

Молодые рябины, березы и акации появились в ряде муниципалитетов. В Корсакове саженцы деревьев высадили у школ  № 1, 2 и 4, Углегорске – у начальной школы и Дома детского творчества, в Поронайском городском округе - у городской школы № 1 и в селе Малиновка. В Александровске-Сахалинском озеленили территорию школы № 6.  В Южно-Сахалинске  небольшая рябиновая аллея появилась  у школы №32. Также до конца недели экологическую акцию проведут в Аниве и cеле Поречье Макаровского городского округа.

«В нашей школе постоянно проводятся акции по экологическому просвещению, воспитанию у детей бережного отношения к природе. Наши дети с удовольствием приняли участие в высадке деревьев, своими руками приумножая «легкие» планеты. Можно сказать, что экологическая акция «Классный лес» стала и вкладом в копилку партийного проекта «Крепкая семья», поскольку она объединила хорошим и важным делом партийцев, родителей, детей и педагогов», -  отметила директор школы №32, член «Единой России» Светлана Бетнарская.

Всероссийская экологическая акция «Классный лес» по посадке деревьев на пришкольных территориях проводится по инициативе партии «Единая Россия». Она стартовала в конце сентября и, в зависимости от погодных условий в различных регионах, продлится до конца октября. Помощь школьникам оказывают родители, учителя и экологи, в том числе сотрудники территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства.

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