Экологическая акция «Классный лес» стартовала на Сахалине

Около 300 деревьев высадили на Сахалине в ходе акции «Классный лес», которая проводится по всей стране по инициативе «Единой России» в рамках реализации партийного проекта «Чистая страна». В акции приняли участие почти триста островных школьников и 90 партийцев, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального партийного отделения.

Молодые рябины, березы и акации появились в ряде муниципалитетов. В Корсакове саженцы деревьев высадили у школ № 1, 2 и 4, Углегорске – у начальной школы и Дома детского творчества, в Поронайском городском округе - у городской школы № 1 и в селе Малиновка. В Александровске-Сахалинском озеленили территорию школы № 6. В Южно-Сахалинске небольшая рябиновая аллея появилась у школы №32. Также до конца недели экологическую акцию проведут в Аниве и cеле Поречье Макаровского городского округа.

«В нашей школе постоянно проводятся акции по экологическому просвещению, воспитанию у детей бережного отношения к природе. Наши дети с удовольствием приняли участие в высадке деревьев, своими руками приумножая «легкие» планеты. Можно сказать, что экологическая акция «Классный лес» стала и вкладом в копилку партийного проекта «Крепкая семья», поскольку она объединила хорошим и важным делом партийцев, родителей, детей и педагогов», - отметила директор школы №32, член «Единой России» Светлана Бетнарская.

Всероссийская экологическая акция «Классный лес» по посадке деревьев на пришкольных территориях проводится по инициативе партии «Единая Россия». Она стартовала в конце сентября и, в зависимости от погодных условий в различных регионах, продлится до конца октября. Помощь школьникам оказывают родители, учителя и экологи, в том числе сотрудники территориальных органов Федерального агентства лесного хозяйства.