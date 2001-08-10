Тепло пришло не во все квартиры Южно-Сахалинска

По состоянию на сегодня, 8 октября, в Южно-Сахалинске неподключенными к теплу остается чуть больше десятка жилых домов из почти 1700. В семи домах по линии Фонда капитального ремонта продолжаются работы по ремонту внутридомовых систем. Отопление в них дадут к концу нынешней недели. Еще в трех домах - Чехова, 7, Поповича, 43, Физкультурная, 117 - тепло, по заверениям управляющих компаний, планируется запустить до конца сегодняшнего дня. Оставшиеся семь домов, где ведут работы подрядные организации, также планируется подключить к теплу в ближайшие дни, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

По причине выявленного повреждения на трубопроводе без тепла остается дом № 108а по ул. Сахалинской. Над его устранением уже работает ремонтная бригада СКК. Работы завершат сегодня, 8 октября, после чего дом сразу подключат к теплу. Кроме того, 4 дома не подключены к теплу по причине ремонтных работ на сетях, выполняемых подрядными организациями. Их также завершат в ближайшее время.

Кроме того, до конца сегодняшнего дня специалисты завершат регулировку системы теплоснабжения 26 школы. Подчеркнем, что температурный режим в учреждении сейчас находится в пределах норм, установленных СанПиН.

Сахалинская коммунальная компания обращает внимание горожан: если в вашем доме нет тепла, а в оперативной сводке отключений СКК адрес отсутствует, либо в жилом помещении недостаточно тепло или радиаторы отопления прогреваются неравномерно, в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию для исключения технологических сбоев в работе внутридомовой системы теплоснабжения (например, завоздушивание) либо повреждений.

Кроме того, если в квартире есть проблема с качеством горячей воды, также следует обратиться в управляющую компанию и оставить заявку на вызов представителя. УК в свою очередь пригласит представителей тепловой инспекции и лаборатории СКК для совместного обследования системы теплоснабжения дома и составления акта. Представитель лаборатории СКК произведет отбор пробы воды для полного лабораторного исследования. Итогом совместного обследования станет акт, на основании которого производится перерасчет.

Напомним, по действующим нормативам отопительный сезон окончательно стартует, когда среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении 5 суток будет держаться на отметке не выше +8 градусов. Пока же температура в областном центре таких критериев не достигла.

Оперативную информацию по вопросам обеспечения теплом жители областного центра в круглосуточном режиме могут получить в диспетчерских службах:

диспетчерская служба СКК - 72-30-13, 72-33-89;

диспетчерская департамента городского хозяйства - 300-475;

«горячая линия» министерства ЖКХ Сахалинской области - 46-93-31;

центр обработки вызовов - 112.

Оставить заявку можно также по электронной почте: info@skk65.ru в удобное для потребителей время.