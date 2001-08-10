Циклон обрушится на Сахалинскую область

Завтра, 9 октября, на территории Южно-Сахалинска, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского, Долинского, Углегорского, Смирныховского, Томаринского, Поронайского и Макаровского, а также Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов ожидается сильный (15-29 мм), местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов), усиление ветра до 25 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5 - 1,5 метра.

В администрацию указанных муниципалитетов и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле сахалинского ГУ МЧС России.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, звонить по телефону 112, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное управление Росгидромета.