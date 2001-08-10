Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2019
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Ряд ограничений ждет южносахалинцев в эти выходные
17:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Бесплатно проверить здоровье приглашают южносахалинцев

Южносахалинцев старше 18 лет проверить основные показатели здоровья – медицинская площадка развернется на втором этаже торгово-развлекательного центра «Мега Березка». 9, 17 и 18 октября всех желающих ждут с 10.00 до 15.00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областной центр медицинской профилактики.

Комплексное обследование включает определение параметров физического развития, измерение артериального и внутриглазного давления, процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани в организме. Также медики проведут экспресс-анализ холестерина и глюкозы в крови, компьютеризированную экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам, обследуют сосуды и определят количество вредных веществ в выдыхаемом воздухе у курильщиков.

По результатам обследования для каждого пациента будут разработаны индивидуальные планы по сохранению здоровья.

Всем желающим пройти обследование желательно за 3 часа не употреблять пищу, не курить. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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