Бесплатно проверить здоровье приглашают южносахалинцев

Южносахалинцев старше 18 лет проверить основные показатели здоровья – медицинская площадка развернется на втором этаже торгово-развлекательного центра «Мега Березка». 9, 17 и 18 октября всех желающих ждут с 10.00 до 15.00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областной центр медицинской профилактики.

Комплексное обследование включает определение параметров физического развития, измерение артериального и внутриглазного давления, процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани в организме. Также медики проведут экспресс-анализ холестерина и глюкозы в крови, компьютеризированную экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам, обследуют сосуды и определят количество вредных веществ в выдыхаемом воздухе у курильщиков.

По результатам обследования для каждого пациента будут разработаны индивидуальные планы по сохранению здоровья.

Всем желающим пройти обследование желательно за 3 часа не употреблять пищу, не курить. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.