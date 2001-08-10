Пять передвижных стоматологий отправились в районы Сахалина и Курил
Пять передвижных стоматологических кабинетов отправились в районы Сахалинской области. Новые спецмашины будут работать в Анивском, Долинском, Томаринском, Тымовском и Курильском районах, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Техника соответствуют всем современным стандартам. Фургоны из изотермического материала, оборудованы автономной системой отопления. Есть и генератор, применяемый как резервный источник электроснабжения. В плановом режиме комплекс подключается к сети через фельдшерско-акушерский пункт.
- Комплекс готов к использованию. Здесь и стоматологическая установка, визиограф, который необходим, чтобы провести диагностику на месте, расходные материалы на первое время, – рассказала главный врач Тымовской ЦРБ Светлана Темникова.
До последнего времени в Сахалинской области было всего лишь два таких стоматологических кабинета. Один работал преимущественно в Корсаковском районе, второй в Александровск-Сахалинском. В этом году региональное министерство здравоохранения закупило 10 передвижных стоматологий. Первая партия поступила на остров во второй половине сентября. Спецмашины уже задействуют в выездной работе в Холмском, Углегорском, Поронайском, Смирныховском и Охинском районах.
Кроме того, в сентябре парк мобильных комплексов пополнили ещё пять передвижных рентген-кабинетов с флюорографами и маммографами.
- Они также отправлены в районы области. Их используют для проведения выездных обследований в сёлах. Ведётся работа и по улучшению условий, в которых оказывается медпомощь в небольших населенных пунктах. Сейчас на Сахалине возводят четыре ФАПа, – сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Иван Амбражук.
Напомним, на покупку оборудования и техники для областных медучреждений в этом году выделено 2,7 миллиарда рублей.
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