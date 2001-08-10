Южносахалинцам предлагают обезопасить себя от кори

Кампания по подчищающей иммунизации против кори взрослого населения завершилась в Южно-Сахалинске. Однако желающие обезопасить себя от самой заразной в мире болезни еще могут сделать прививку в поликлиниках по месту жительства. Для этих целей имеется запас вакцины, передает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области, в целях усиления мероприятий по предупреждению возникновения и распространения заболевания, а также создания устойчивого коллективного иммунитета к кори, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сахалинской области с 1 апреля по 1 октября 2019 года проводилась кампания по подчищающей иммунизации против кори лиц, не получавших прививки. Всего вакцинацию против кори прошли 3012 человек, из них более 2400 - взрослые.

Говоря о важности проведения вакцинации против кори, специалисты приводят неутешительную статистику: за последние несколько лет заболеваемость этой опасной инфекцией выросла на 30%, тогда как еще 3 года назад число заболевших не превышало 1 на 1 миллион, и это означало, что корь в стране была практически ликвидирована. Вспышка зафиксирована в 2018 году: число заболевших выросло в 3 раза и достигло 2500 человек. Корь добралась и до Сахалина - первый за 6 лет случай зафиксировали этим летом.

Рост заболеваемости специалисты Роспотребнадзора объясняют неблагополучной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в ряде стран, наиболее популярных у российских туристов. Исследования показали, что некоторые варианты вируса кори были завезены в Россию с Украины, из Турции, Индонезии, Бангладеша, Италии, Германии, Латвии, Малайзии, Таджикистана, Узбекистана, Таиланда и Киргизии.

Стоит отметить, что корь - самое заразное инфекционное заболевание. Как уточняют врачи, если рядом с вами чихнул больной корью, то заболевание разовьется с вероятностью в 95%. Достаточно минимального контакта с источником возбудителя инфекции. Вирус поражает всех, кто не имеет против него иммунитета, выработанного вследствие вакцинации или перенесенного заболевания. При этом специфической противовирусной терапии против кори не существует. Заболевший получает лекарства, которые помогают справиться с последствиями воздействия вируса на организм.

При заболевании корью могут возникать довольно серьезные осложнения. В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение, как энцефалит (воспаление мозга).

Всемирная организация здравоохранения планировала к 2020 году полностью искоренить болезнь, однако ситуация сложилась иначе. Распространению инфекции способствовало несколько факторов. Это наличие непривитых людей, случаи позднего выявления первичного инфицирования, неполное проведение профилактических мероприятий и прежде всего иммунизации.

Единственный подтвержденный эффективный метод профилактики - это иммунизация. Напомним, вакцинация от кори входит в Национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация - в 6-7 лет. Взрослые должны иметь две прививки.