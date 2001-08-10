Книги для слепых появились в областной библиотеке

Издания для малышей с ограниченными возможностями здоровья появились в сахалинской областной библиотеке. Они были закуплены в рамках программы «Доступная среда». Также в штате учреждения появился новый высококвалифицированный специалист, отвечающий за работу с детьми с нарушениями зрения, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства островного региона.

Для библиотеки были приобретены издания швейцарских и российских авторов. В книгах собраны истории про козлика Чарли и кошечку Басю. Знакомясь с веселыми рассказами, дети погружаются в мир ароматов. На страницы нанесен специальный лак, который издает запахи мандарина, ели, арбуза, сена, жасмина и даже животных. Специалисты разрешают заниматься по таким книгам детям в возрасте от шести месяцев. Вместе с ребенком одной из первых новинки оценила жительница села Соловьевка Ирина Чувашова.

– Это так здорово! Малыш может почувствовать, как пахнет яблоко или сирень. А взрослый, который находится с ним рядом, объяснит, какая форма, цвет, текстура у этого предмета. Таким образом ребенок получает более полную картину мира, – отмечает Ирина Чувашова. – Хотелось бы отметить, что в нашей области для слабовидящих детей созданы хорошие условия. Как минимум, есть детский сад и библиотека, где им помогают в обучении.

Работать с книгами малышам помогает новый высококвалифицированный специалист. Занятия проходят в специальной сенсорной комнате. Кроме того, все желающие могут взять понравившиеся издания домой. Также библиотека планирует предоставлять тактильные книги с ароматами дошкольным учреждениям.

Отметим, в Сахалинской области ведётся планомерная работа по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, семьям с детьми-инвалидами оплачивают обучение и содержание в специальных учебных заведениях.

– Такая школа работает в Хабаровске. В этом году в ней обучаются 7 сахалинских детей. Также островитянам компенсируют стоимость проезда к месту обучения. Причем и для ребенка, и для сопровождающего лица, – рассказала начальник отдела социальной политики регионального министерства социальной защиты Елена Захарчук.

Сегодня островном регионе проживают около 20 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Около 800 из них – инвалиды по зрению.