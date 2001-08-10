Книги для слепых появились в областной библиотеке
Издания для малышей с ограниченными возможностями здоровья появились в сахалинской областной библиотеке. Они были закуплены в рамках программы «Доступная среда». Также в штате учреждения появился новый высококвалифицированный специалист, отвечающий за работу с детьми с нарушениями зрения, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства островного региона.
Для библиотеки были приобретены издания швейцарских и российских авторов. В книгах собраны истории про козлика Чарли и кошечку Басю. Знакомясь с веселыми рассказами, дети погружаются в мир ароматов. На страницы нанесен специальный лак, который издает запахи мандарина, ели, арбуза, сена, жасмина и даже животных. Специалисты разрешают заниматься по таким книгам детям в возрасте от шести месяцев. Вместе с ребенком одной из первых новинки оценила жительница села Соловьевка Ирина Чувашова.
– Это так здорово! Малыш может почувствовать, как пахнет яблоко или сирень. А взрослый, который находится с ним рядом, объяснит, какая форма, цвет, текстура у этого предмета. Таким образом ребенок получает более полную картину мира, – отмечает Ирина Чувашова. – Хотелось бы отметить, что в нашей области для слабовидящих детей созданы хорошие условия. Как минимум, есть детский сад и библиотека, где им помогают в обучении.
Работать с книгами малышам помогает новый высококвалифицированный специалист. Занятия проходят в специальной сенсорной комнате. Кроме того, все желающие могут взять понравившиеся издания домой. Также библиотека планирует предоставлять тактильные книги с ароматами дошкольным учреждениям.
Отметим, в Сахалинской области ведётся планомерная работа по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, семьям с детьми-инвалидами оплачивают обучение и содержание в специальных учебных заведениях.
– Такая школа работает в Хабаровске. В этом году в ней обучаются 7 сахалинских детей. Также островитянам компенсируют стоимость проезда к месту обучения. Причем и для ребенка, и для сопровождающего лица, – рассказала начальник отдела социальной политики регионального министерства социальной защиты Елена Захарчук.
Сегодня островном регионе проживают около 20 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Около 800 из них – инвалиды по зрению.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 12:20 3 Октября Новый центр откроют в Южно-Сахалинске для помощи бизнесменам
14:20 3 Октября Сахалинские байкеры ярко закрыли мотосезон
- 14:00 3 Октября Банк ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
15:30 3 Октября Томари стал призером конкурса «Лучшая муниципальная практика»
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
11:00 13 Сентября Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
13:30 26 Сентября Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:13 1 Октября Ботаник-любитель Ольга Асеева: На Сахалине и Курилах уникальная природа
20:03 27 Сентября Профессиональный каюр, заводчик Алексей Ткаченко: Хочу возродить сахалинскую породу Карафуто-Кен
18:56 25 Сентября Преподаватель йоги Антон Гриньков: Сахалин для меня – это место силы
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?