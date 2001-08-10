Листерии нашли в говядине, привезенной на Сахалин из Новосибирской области
Специалисты межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора при исследовании говядины производителя из Новосибирской области обнаружили бактерии группы Listeria. Кроме того, мясо было несвежим. Это является нарушением Технического регламента «О безопасности пищевой продукции», передает ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.
Listeria monocytogenes - бактериальный патоген III группы опасности - вызывает у людей листериоз, характеризующийся тяжелым течением. L. monocytogenes единственный вид из шести видов рода Listeria, который вызывает листериоз.
Полученные результаты доведены до производителя и владельца продукции для предотвращения ее реализации.
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